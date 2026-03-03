Cross country ad Albenga, sarà un anticipo di Coppa del Mondo

Albenga. Quando si dice che l’XC Coppa Città di Albenga, che si svolgerà nel prossimo fine settimana è un anticipo di Coppa del Mondo non è una frase detta a caso. In Liguria, per la tappa di apertura dell’Italia Bike Cup, arriveranno ben 9 squadre della massima serie internazionale con alcuni dei più bei nomi della mountain bike mondiale, come nella tradizione della gara di Campochiesa.

Ci sarà sicuramente grande lotta per raccogliere l’eredità di Nino Schurter, il campionissimo svizzero che ha chiuso con le competizioni di cross country lo scorso anno. Foltissima la pattuglia proveniente dal suo Paese, con Fabio Puntener n.2 del ranking UCI, l’argento olimpico 2020 Mathias Fluckiger, il due volte campione europeo Lars Forster, Luca Schatti quarto all’ultimo mondiale, ma anche Vital Albin, Marcel Guerrini e Filippo Colombo. Dalla Francia arriva Mathis Azzaro, dalla Cechia l’ex pro’ all’Alpecin Ondrej Cink. Noin mancherà la Wilier-Vittoria del vicecampione del mondo Simone Avondetto e Luca Braidot due volte vincitore in Coppa del Mondo.

Di altissimo spessore anche la gara femminile dove Martina Berta, vincitrice lo scorso anno dovrà difendersi dalla campionessa mondiale di Short Track e bronzo nell’XC Alessandra Keller (SUI), dall’austriaca Laura Stigger prima nel 2021, dalla tedesca Kira Bohm vincitrice della Coppa del Mondo U23 nel 2024. Attenzione anche a Emily Johnston (CAN).

Decisivo sarà il circuito di Campochiesa, tra i più tecnici del panorama non solo italiano, con i suoi 4,8 km per 83 metri di dislivello.

Si comincerà sabato alle 9:15 con gli juniores nella gara inserita nelle UCI Junior Series, quindi anche lì ci saranno molti elementi stranieri di spicco fra gli oltre 180 iscritti. Alle 11:15 il via alla prova per U23, alle 13:15 tutte le categorie femminili e alle 15:15 la prova Elite maschile. Alla domenica alle 9:00 la gara amatoriale con tutte le categorie insieme, dalle 10:15 il via alle gare per Esordienti e Allievi.

Iscrizioni chiuse toccando il clamoroso traguardo delle 1.100 presenze gara. Il parco dei campioni presenti potrebbe ancora allargarsi, per quella che è la vera Classicissima della mountain bike italiana…