Consiglio regionale, ok a continutià sui progetti Pnrr e tutela del personale

Liguria. All’unanimità è stato approvato un ordine del giorno 331, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per monitorare l’impatto occupazionale connesso alla conclusione dei progetti PNRR e favorire misure di continuità. Il documento impegna la Giunta a sostenere, anche in ambito di future call nazionali ed europee, azioni di consolidamento dei progetti PNRR che prevedano specifiche misure di valorizzazione e stabilizzazione del personale precario, relative anche al territorio ligure. Infine, il documento prevede che la Giunta riferisca periodicamente in Consiglio regionale lo stato di attuazione delle iniziative intraprese e agli esiti del confronto istituzionale.

“L’atto -ha commentato Matteo Campora capogruppo di Vince Liguria- impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo e il Ministero dell’Università e della Ricerca per monitorare l’impatto occupazionale legato alla conclusione dei progetti PNRR e favorire misure di consolidamento delle attività e del personale reclutato a tempo determinato”.

“In Liguria operano HUB di rilevanza nazionale come Mnesys e RAISE, protagonisti di progettualità strategiche con importanti ricadute scientifiche, tecnologiche e occupazionali. La fine dei finanziamenti PNRR pone oggi il tema della salvaguardia delle competenze maturate e della stabilità dei lavoratori coinvolti”.

“Il documento impegna inoltre la Regione a sostenere, anche nelle future call nazionali ed europee, azioni di consolidamento che prevedano specifiche misure di valorizzazione e stabilizzazione del personale precario, nonché a riferire periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle iniziative intraprese”.

“Un segnale di responsabilità e unità istituzionale – ha concluso Campora – su un tema strategico per il futuro della ricerca e dell’innovazione in Liguria”.