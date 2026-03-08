Confessa un tradimento alla compagna, poi si lancia dal terzo piano e muore: la ricostruzione della tragedia di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Sono emersi nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nella serata di ieri (7 marzo), a Pietra Ligure, dove un giovane ha perso la vita, precipitando dal terzo piano di un bed&breakfast.

La vittima è un 35enne di Torino, che si trovava in vacanza insieme alla compagna. È stato confermato il gesto volontario alla base dell’accaduto.

Secondo quanto ricostruito, erano arrivati proprio ieri in Riviera. La coppia è uscita a cena per poi rientrare nella prima serata al B&B, situato sull’Aurelia di levante, all’altezza del distributore Tamoil, dove si è consumato il dramma intorno alle 22.

Proprio al rientro, infatti, il 35enne avrebbe confessato alla compagna un tradimento, ma non si sarebbe verificata nessuna discussione: lei avrebbe reagito semplicemente chiudendosi in un momentaneo silenzio.

Non è noto come lui abbia interpretato la situazione, ma quel che è certo è che a quel punto ha compiuto il gesto estremo, lanciandosi nel vuoto dal terzo piano.

Il volo, di diversi metri, è purtroppo risultato fatale. Immediato l’intervento dei soccorsi: dell’automedica, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza di Pietra Soccorso, ma al loro arrivo il giovane era già morto.

Stando a quanto riferito, a lanciare l’allarme sarebbe stato un altro ospite della struttura dopo aver incontrato sul pianerottolo la fidanzata, che gli avrebbe riferito che era “successo un casino” con il compagno.

Le indagini sull’accaduto sono state condotte dai carabinieri.