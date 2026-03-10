Comuni montani, Natale (PD): “Taglio del 63% ai fondi, la Regione dica come intende intervenire per compensare i tagli”

Liguria. “Meloni e Calderoli colpiscono i Comuni montani e dimostrano ancora una volta il mancare alle promesse fatte. Questo Governo lascia solo 73 milioni di euro dei 200 previsti inizialmente per il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: un taglio di oltre il 63 per cento, certificato dai dati della Ragioneria dello Stato allegati all’accordo in Conferenza Unificata in risposta. Una smentita clamorosa di quanto dichiarato dal ministro Calderoli in Parlamento. Una vera e propria scure che rischia di abbattersi sulle aree più decentrate e bisognose di sostegno del Paese e della nostra regione”.

Lo dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale.

“Questo taglio – spiega Natale – significa meno servizi, meno tutele e meno possibilità di sviluppo per i territori montani. A pagarne il prezzo saranno i cittadini che vivono quelle aree, che già oggi affrontano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali: dalla sanità alla mobilità, fino alle opportunità economiche e sociali necessarie per mantenere vivi questi territori. Il governo ha lasciato alle Regioni la possibilità di sostenere i Comuni esclusi dal nuovo elenco: per questo chiediamo alla Regione Liguria cosa intenda fare per garantire comunque risorse ai territori non più inseriti nell’elenco e quante risorse proprie intenda mettere in campo per sostenere i Comuni montani liguri”.

“Crediamo, infatti, che la Regione non possa limitarsi a fare la spettatrice di fronte a un taglio così pesante deciso dal governo. Ha una competenza diretta e una responsabilità precisa verso questi territori: dopo non essere stata capace di difendere adeguatamente i Comuni liguri, ora deve fare la propria parte mettendo risorse aggiuntive”.

“Servono fondi sia per compensare, almeno in parte, i tagli del governo sia per garantire sostegno ai Comuni esclusi, affinché nessun territorio resti indietro” conclude Natale.