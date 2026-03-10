  • News24
Comuni montani, Consiglio regionale: “Impegno della Regione su revisione della riforma”

Approvato all'unanimità l'ordine del giorno del capogruppo FdI Rocco Invernizzi

ortovero veduta

Liguria. “Difendere l’identità e l’economia dei territori collinari e montani della Liguria“: questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e approvata dall’aula all’unanimitá.

Il documento impegna ufficialmente il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ad attivarsi presso il Governo e la Conferenza Stato-Regioni per rivedere i criteri della nuova classificazione nazionale dei comuni montani. Il nuovo quadro normativo, infatti, è stato al centro di numerose polemiche con le prese di posizione di Anci Liguria e degli stessi comuni dell’entroterra rimasti tagliati fuori dal riconoscimento territoriale.

“La riforma in atto a livello centrale rischia, infatti, di escludere numerosi borghi liguri dai benefici fiscali e dai fondi strutturali, basandosi su parametri tecnici (come pendenza e altimetria) che non tengono conto della reale difficoltà orografica e sociale dei territori della nostra regione come giá sottolineato dall’assessore regionale Alessandro Piana che sta seguendo con attenzione un tema complesso e delicato. Non possiamo permettere che la burocrazia ignori la realtà dei fatti” afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Escludere i nostri comuni dallo status di ‘montani’ significa privarli di ossigeno finanziario. Abbiamo chiesto al presidente Bucci di farsi portavoce di questa istanza a Roma per aprire uno spiraglio normativo che tuteli la specificità ligure”.

La richiesta unanime, quindi, è quella di rinegoziare i parametri di accesso ai contributi nazionali, quindi garantire la continuità dei servizi essenziali per contrastare lo spopolamento dell’entroterra.

L’assessore all’entroterra e montagna Alessandro Piana ha chiesto alcune modifiche, accordate dal proponente, e ha annunciato il parere favorevole della Giunta e ha condiviso le riflessioni del consigliere.

Davide Natale (Pd) ha espresso preoccupazione per la nuova classificazione nazionale, Jan Casella (Alleanza Verdi Sinistra) ha annunciato voto favorevole.

