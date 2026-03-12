Cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, il gruppo Uniti per Albisola: “Un richiamo ai valori di antifascismo e Costituzione”

Albisola. Il Consiglio comunale nella seduta di martedì 10 marzo ha conferito la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini nel 130° anniversario della sua nascita.

“Un riconoscimento dal forte valore civile che la minoranza consiliare ha sostenuto con convinzione. Ricordare Pertini significa rendere omaggio non solo a uno dei Presidenti della Repubblica più amati dagli italiani, ma anche a una figura profondamente legata alla nostra terra ligure. Nato a Stella, a pochi chilometri da qui, Pertini ha incarnato per tutta la sua vita i valori della coerenza, del rigore morale e della giustizia”. Così, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo Uniti per Albisola Stefania Scarone, Capogruppo, Serena Cello, Luca Proto e Pietro Corona.

“Partigiano e antifascista, perseguitato e incarcerato dal regime per le sue idee, Pertini non ha mai rinunciato alla propria battaglia per la libertà e per la democrazia. La sua storia personale si intreccia con una delle pagine più alte della storia italiana: la Resistenza e la nascita della Repubblica – ricordano -.. Per questo motivo il conferimento della cittadinanza onoraria non rappresenta soltanto un gesto simbolico, ma un richiamo forte ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica: antifascismo, democrazia e Costituzione. Oggi più che mai questo richiamo assume un significato particolare. Viviamo infatti in una fase storica in cui la Costituzione viene spesso messa in discussione o sottoposta a tentativi di revisione che ne rischiano di indebolire l’impianto originario, mentre il valore dell’antifascismo viene talvolta ridimensionato o banalizzato nel dibattito pubblico”.

“Ricordare Sandro Pertini significa invece riaffermare con chiarezza che l’antifascismo è il fondamento della nostra democrazia e che la Costituzione rappresenta il patto civile che garantisce libertà, diritti e uguaglianza. Con questo conferimento il Consiglio comunale riafferma dunque valori che continuano a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la comunità e per le istituzioni. Un messaggio particolarmente importante per le nuove generazioni”, aggiungono.

La minoranza consiliare sottolinea inoltre che, “trattandosi di un tema di così alto valore civile e istituzionale, sarebbe stato auspicabile che l’iniziativa fosse stata condivisa fin dall’inizio da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, come già avvenuto in altre occasioni su temi fondamentali per la comunità. Quando si affrontano questioni che riguardano la memoria storica, i valori democratici e l’identità repubblicana del nostro Paese, un percorso condiviso avrebbe potuto rafforzare ulteriormente il significato istituzionale di questo riconoscimento”, concludono.