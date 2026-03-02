Cittadinanza onoraria a Pertini, il sindaco di Stella scrive ad Anci Liguria: “Si faccia portavoce presso tutti i Comuni liguri affinché ciascuno la conferisca”

Stella. Quest’anno sarà il 130esimo anniversario della nascita di Sandro Pertini. Il sindaco di Stella, Andrea Castellini scrive a Pierluigi Vinai, direttore di Anci Liguria, sottoponendo all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani “la proposta di farsi portavoce presso tutti i Comuni liguri affinché ciascuno di essi conferisca la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, unendo idealmente tutta la nostra terra sotto il segno del suo esempio che ritengo di straordinaria importanza civile e identitaria per la nostra regione”.

Queste le parole del primo cittadino che aggiunge nella lettera: “Come sapete, il Comune di Stella si è fatto promotore di un percorso volto a onorare la memoria del nostro concittadino più illustre, Sandro Pertini, e sulla scia della nostra iniziativa diversi Comuni hanno già risposto con entusiasmo, ma credo sia giunto il momento di trasformare questo movimento spontaneo in un’azione istituzionale coordinata e corale che coinvolga l’intero territorio ligure.

“L’occasione è quanto mai propizia poiché ci avviciniamo al 130esimo anniversario della nascita del Presidente, che ricorrerà nel 2026. Questo anniversario – prosegue – non deve restare una semplice data sul calendario, ma deve diventare l’opportunità per un atto simbolico e politico di altissimo profilo. Per questo motivo, chiedo formalmente che Anci Liguria si faccia portavoce presso tutti i Comuni liguri affinché ciascuno di essi conferisca la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini”.

“Le ragioni di questa mobilitazione sono oggi più urgenti che mai, – sottolinea Castellini – poiché in un’epoca segnata da profonde frammentazioni, Pertini resta il ‘Presidente di tutti’, capace di unire il Paese attorno ai valori costituzionali con un’integrità morale inattaccabile. Onorare la sua figura significa ribadire con forza l’adesione dei nostri territori ai principi di libertà e giustizia sociale di cui lui è stato instancabile paladino, offrendo allo stesso tempo un modello di coerenza tra pensiero e azione alle nuove generazioni”.

“Celebrare un figlio della nostra terra che ha saputo scalare le vette delle istituzioni senza mai perdere l’umanità e il legame con le proprie radici è, infine, un atto di doveroso orgoglio per tutta la Liguria. Caro direttore – si rivolge ancora a Pierluigi Vinai – chiedo dunque che Anci Liguria assuma la regia di questo progetto, invitando formalmente ogni sindaco della nostra regione a compiere questo gesto. Vedere la Liguria intera, da Ventimiglia a Sarzana, unita nel nome di Pertini sarebbe un segnale di forza e compattezza istituzionale senza precedenti, un omaggio solenne a un uomo che ha dato tutto per la democrazia”.