Ciclismo, saranno 160 i corridori al via del 63° Trofeo Laigueglia

Laigueglia. Dopo la verifica licenze, sono 160 i corridori confermati al via del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma domani mercoledì 4 marzo (elenco iscritti e partenti su https://trofeolaigueglia.it/documenti-di-gara-26/).

Tra i grandi nomi internazionali, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Michael Storer e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), Romain Gregoire e David Gaudu (Groupama-FDJ United), Benoit Cosnefroy e Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Alex Aranburu (Cofidis) e Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), oltre a giovani talenti come Antonio Morgado, Adria Pericas e Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG), Jakob Omrzel e Oliver Thomas Stockwell (Bahrain Victorious) e Gustave Blanc (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies).

Nutrita e molto competitiva anche la lista di corridori italiani in gara, a partire da Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Christian Scaroni, Diego Ulissi e Simone Velasco (XDS Astana Team), Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Davide De Pretto e Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Lorenzo Rota e Simone Gualdi (Lotto-Intermarché), Marco Frigo e Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Alessandro Verre e Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Luca Covili e Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Davide e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Samuele Battistella (EF Education-EasyPost) e Davide Donati (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies).

Le immagini della gara saranno trasmesse in differita su Rai Sport (canale 58) alle ore 17.55 e sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico dalle ore 17.

La gara è sostenuta dal title sponsor Coop Liguria e da partner quali Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo, Diamant DMT, Cantine Maschio e RocketWay. L’organizzazione tecnica del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race.