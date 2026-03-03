Ciclismo, saranno 160 i corridori al via del 63° Trofeo Laigueglia

Laigueglia. Dopo la verifica licenze, sono 160 i corridori confermati al via del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma domani mercoledì 4 marzo (elenco iscritti e partenti su https://trofeolaigueglia.it/documenti-di-gara-26/).
Tra i grandi nomi internazionali, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Michael Storer e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), Romain Gregoire e David Gaudu (Groupama-FDJ United), Benoit Cosnefroy e Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Alex Aranburu (Cofidis) e Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), oltre a giovani talenti come Antonio Morgado, Adria Pericas e Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG), Jakob Omrzel e Oliver Thomas Stockwell (Bahrain Victorious) e Gustave Blanc (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies).
Nutrita e molto competitiva anche la lista di corridori italiani in gara, a partire da Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Christian Scaroni, Diego Ulissi e Simone Velasco (XDS Astana Team), Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Davide De Pretto e Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Lorenzo Rota e Simone Gualdi (Lotto-Intermarché), Marco Frigo e Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Alessandro Verre e Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), Luca Covili e Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), Davide e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Samuele Battistella (EF Education-EasyPost) e Davide Donati (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies).
Le immagini della gara saranno trasmesse in differita su Rai Sport (canale 58) alle ore 17.55 e sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico dalle ore 17.
La gara è sostenuta dal title sponsor Coop Liguria e da partner quali Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo, Diamant DMT, Cantine Maschio e RocketWay. L’organizzazione tecnica del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race.
Il percorso
Il percorso di 192 km con 2.900 metri di dislivello presenta significative novità: per la prima volta la partenza avviene da Albenga (alle 11.25 da via Enrico d’Aste, adiacente a Piazza San Michele), nell’ottica di una collaborazione tra amministrazioni locali che fa sistema sul territorio. Tra le chicche tecniche, l’inserimento della Cipressa (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%), iconica salita della Milano-Sanremo, e l’ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure premiata con il Green Road Award 2025. Il finale si deciderà su Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%), salita decisiva ripetuta quattro volte, di cui tre nel circuito finale, prima del traguardo in Corso Badarò a Laigueglia, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.