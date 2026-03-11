  • News24
Affidamento definitivo

Chiosco di piazza del Popolo ad Albenga: in corso l’assegnazione definitiva della gestione

Entro questa settimana, il Comune di Albenga completerà gli adempimenti necessari

Albenga. In corso di assegnazione definitiva la gestione del chiosco-bar situato in Piazza del Popolo. 

Entro questa settimana, il Comune di Albenga completerà gli adempimenti necessari per l’affidamento definitivo della gestione e i nuovi titolari, individuati attraverso apposita procedura di gara, potranno accedere alla struttura, avviare le attività preliminari e procedere con eventuali interventi organizzativi o migliorativi in vista della riapertura al pubblico.

Ampia collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici al dine di restituire piena operatività al chiosco di Piazza del Popolo, punto di servizio e di socialità per il centro cittadino”, hanno fatto sapere dal Comune.

Il bando per la gestione quadriennale del chiosco-bar era stato pubblicato dal Comune a novembre dello scorso anno, quando contestualmente era stata concessa una proroga al gestore fino al 31 gennaio 2026.

