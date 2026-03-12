Ceriale, Mariani: “Contro il Serra Riccò era una partita fondamentale. Noi una squadra giocosa ma molto cazzuta”

Genova. È stato un rigore molto pesante quello calciato da Simone Mariani che, trasformandolo, ha spazzato via le paure del Ceriale. per tentare la rimonta al “Negrotto” contro il Serra Riccò. Un tentativo riuscito grazie ad una bella reazione corale che può dare un’ulteriore spinta importante ai cerialesi per centrare la salvezza nell’importante finale di stagione.

“Sapevamo che era una partita fondamentale, che poteva toglierci un po’ di stress e un po’ di pressione. Ce la siamo meritata, perché abbiamo attaccato e siamo riusciti a creare – dichiara -. Qui al Negrotto è sempre complicato giocare. Siamo contenti anche per il gol di Guappo (Gualberti) che è arrivato finalmente, perché se lo merita. Speriamo di continuare questa serie positiva”.

Le sensazioni pre rigore: “Ho provato tensione sicuramente, perché quando è una gara piena di agonismo è sempre difficile gestire queste situazioni. Però sono contento di esserci riuscito. Leo (Renda ndr) è un bravissimo rigorista: oggi gli è andata male, ma ha sbagliato un rigore in tutta la sua carriera, quindi non c’è nessuno da incolpare. Ha fatto comunque una grande partita. Io sono felice per il gol e felice per il risultato”.

Sul finale di campionato: “Penso che dobbiamo continuare con questo andamento, perché guardando la forma della squadra nelle ultime partite siamo sotto solo alle big, a quelle che sono davanti, alle prime quattro. Quindi non dobbiamo cambiare nulla: continuare a crederci, allenarci bene, allenarci ancora più forte e scendere in campo come se ogni partita fosse fondamentale, perché in realtà lo è. Adesso ogni gara vale tre punti che sono veramente pesanti”.

L’abbraccio al gol di Gualberti racchiude molto dello spirito del Ceriale: “C’è stato tutto: sono arrivati tutti, dallo staff ai giocatori, anche quelli infortunati, perché è stata una partita che ci ha davvero spolpato, ci ha tolto tutte le energie. Speriamo di continuare così, perché è quello che dobbiamo fare: essere una squadra giocosa, ma allo stesso tempo anche molto determinata, molto cazzuta”.