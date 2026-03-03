Ceramica Rondine rafforza la propria identità tra eccellenza italiana e sviluppo internazionale

Ceramica Rondine consolida il proprio ruolo tra le realtà più autorevoli del gres porcellanato italiano, confermandosi interlocutore di riferimento per l’architettura contemporanea e per il progetto internazionale.

Fondata nel 1961 nel cuore del distretto ceramico emiliano, tra Reggio Emilia e Modena, l’azienda ha costruito nel tempo un’identità industriale solida, fondata su qualità produttiva, innovazione tecnologica e cultura della materia.

Oltre sessant’anni di attività hanno permesso al marchio di evolvere senza perdere coerenza. La crescita, però, non è stata guidata da scelte episodiche, ma da una visione imprenditoriale strutturata, capace di integrare ricerca estetica, controllo tecnico e responsabilità ambientale.

La produzione, localizzata in Italia, si sviluppa all’interno di stabilimenti tecnologicamente avanzati dove ogni fase – dalla selezione delle materie prime alla stampa digitale, dalla cottura alle finiture – è gestita con controllo diretto e tracciabilità costante.

Un modello produttivo integrato consente all’azienda di garantire uniformità qualitativa, precisione tecnica e continuità estetica. Il gres porcellanato rappresenta il fulcro dell’offerta: un materiale scelto per le sue elevate prestazioni in termini di resistenza, igiene, durabilità e versatilità applicativa. Le superfici non sono concepite come semplici rivestimenti, ma come strumenti progettuali capaci di contribuire in modo determinante alla definizione dello spazio.

La proposta, poi, si articola in collezioni che reinterpretano i materiali iconici dell’architettura – pietra, legno, marmo, cemento e cotto – attraverso un linguaggio contemporaneo. Texture materiche, variazioni cromatiche calibrate e formati diversificati permettono di rispondere a esigenze progettuali complesse, sia in ambito residenziale sia in contesti commerciali e contract. Particolare rilievo assume il gres effetto pietra, soluzione tra le più apprezzate da architetti e interior designer per la capacità di coniugare realismo materico e affidabilità tecnica.

La ricerca costituisce una leva strategica permanente. Investimenti in sviluppo tecnologico e aggiornamento degli impianti consentono di ottenere superfici con una resa grafica estremamente accurata, mantenendo inalterate le performance meccaniche del materiale. L’innovazione, tuttavia, non viene perseguita come esercizio formale, ma come risposta concreta alle trasformazioni dell’abitare contemporaneo.

Una visione industriale responsabile accompagna ogni scelta produttiva. Politiche di recupero degli scarti, contenimento delle emissioni e ottimizzazione dei consumi energetici fanno parte di una prassi operativa consolidata. L’attenzione all’impatto ambientale non rappresenta un elemento accessorio, ma una componente strutturale del modello aziendale.

Il posizionamento internazionale del brand trova conferma nella partecipazione a Coverings 2026, principale salone nordamericano dedicato alla ceramica e alla pietra naturale, in programma a Las Vegas dal 30 marzo al 2 aprile. Ceramica Rondine, tra i protagonisti nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in ceramica presenti alla manifestazione, presenterà nello stand dedicato uno spazio espositivo concepito per valorizzare le superfici attraverso un percorso immersivo tra effetti legno, pietra e le iconiche collezioni Brick.

La rassegna statunitense rappresenterà inoltre il debutto sul mercato USA della tecnologia esclusiva Wall X, caratterizzata da uno spessore ridotto a 7 mm e pensata per offrire nuove opportunità progettuali in termini di leggerezza, maneggevolezza e performance tecnica.

L’espansione sui mercati chiave si inserisce in un contesto industriale ulteriormente rafforzato dall’ingresso del Gruppo Italcer in Wienerberger, leader internazionale nei materiali per l’architettura e la costruzione. L’operazione, che prevede l’acquisizione della maggioranza del Gruppo italiano da parte del colosso austriaco con opzione di acquisto totalitario entro il 2027, colloca Ceramica Rondine all’interno di un player globale con ricavi pari a 4,6 miliardi di euro e una presenza consolidata nei principali mercati mondiali.

Un marchio radicato nel territorio emiliano si proietta così in una dimensione globale, mantenendo intatta la propria identità produttiva. L’equilibrio fra tradizione manifatturiera italiana e visione internazionale rappresenta oggi uno dei principali fattori distintivi dell’azienda.

In uno scenario edilizio sempre più orientato alla qualità, alla tracciabilità e alla sostenibilità, Ceramica Rondine continua a proporre superfici pensate per durare, capaci di coniugare bellezza, tecnica e responsabilità industriale. La solidità del percorso compiuto e la chiarezza degli obiettivi futuri confermano la volontà di essere non solo produttore di ceramica, ma partner affidabile per chi progetta spazi destinati a evolvere nel tempo.