Celle, via alla Costa riaperta al traffico: rimane chiusa la scalinata verso la passeggiata Romana

Celle Ligure. Solo una breve chiusura per via alla Costa che è stata riaperta al traffico dopo la chiusura per consentire un urgente intervento di messa in sicurezza che riguarda la scalinata che porta alla panoramica passeggiata Romana.
“Grazie al lavoro dei nostri tecnici e operai – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame, che aggiunge – La scalinata resterà chiusa presumibilmente ancora domani per ultimare il ripristino”.
La chiusura della strada si era resa necessaria nel primo pomeriggio per via di criticità emerse, durante un sopralluogo, lungo la scala che porta al tratto panoramico della passeggiata Romana.
Nello specifico, aumento delle crepe, qualche gradino rotto e una parte del rinzaffo sulla parete rocciosa staccato. “La parete dalla quale si staccavano i pezzi di intonaco è stata messa in sicurezza” aggiunge ancora il primo cittadino cellese.
“Domani i privati, che ringrazio per il solerte intervento coadiuvati dall’amministrazione di condominio, procederanno con la pulizia della parete sovrastante e poi avvieremo i controlli più specifici”.
“Al momento ogni rischio imminente è scongiurato, ma lavoriamo per prevenire ogni possibile pericolo per l’incolumità pubblica” conclude il sindaco.