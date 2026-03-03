Celle revoca la cittadinanza onoraria che fu assegnata nel 1924 a Benito Mussolini e la conferirà al Presidente Sandro Pertini

Celle Ligure. L’invito partito da Stella, terra natia del presidente più amato dagli italiani, a invitare i Comuni a conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini attraverso le parole del sindaco Andrea Castellini, ha immediatamente trovato un riscontro positivo con Celle che fin da subito ha risposto favorevolmente all’iniziativa.

In più, nel corso della predisposizione della delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al Pertini, l’Amministrazione comunale ha avviato una verifica storica sugli eventuali conferimenti analoghi avvenuti in passato e, grazie alla collaborazione dell’ex vicesindaco Michele Manzi, profondo conoscitore della storia cittadina, è stata rinvenuta la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 1924 con la quale veniva conferita la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, come avveniva in quegli anni in numerosi Comuni italiani.

“Alla luce di tale ritrovamento, – spiega al sindaco, Marco Beltrame – l’Amministrazione proporrà al prossimo Consiglio Comunale la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini e il contestuale conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Pertini. Con questo atto, – prosegue – il Comune intende riaffermare con chiarezza la propria adesione ai valori della democrazia, dell’antifascismo e della Costituzione Repubblicana, che trovano nel Presidente Pertini una delle più alte e riconosciute espressioni istituzionali”.