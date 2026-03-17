Celle, referendum sulla Giustizia: la Croce Rosa accompagnerà i disabili ai seggi per votare

Celle Ligure. La Croce Rosa si mette a disposizione, come sempre. Questa volta in vista del prossimo referendum sulla Giustizia, in collaborazione con gli Scout, e offrendo un servizio gratuito di trasporto ai seggi per i disabili.

Chi ha necessità, può telefonare in sede per richiedere di essere accompagnato

domenica 22 marzo e lunedì 23. La Pubblica Assistenza di piazza Volta, metterà a disposizione un pulmino, si recherà presso le abitazioni di chi farà richiesta di trasporto e lo porterà nelle sedi di voto.

Un servizio utile alla comunità che sarà svolto contando anche sull’aiuto degli Scout.