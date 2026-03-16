Celle, crepe lungo la scalinata che porta alla passeggiata Romana: chiusa temporaneamente via alla Costa

Celle Ligure. Via alla Costa è stata temporaneamente chiusa per consentire un urgente intervento di messa in sicurezza che riguarda la scalinata che porta alla panoramica passeggiata Romana.

Informa il sindaco che si è recato sul posto questa mattina: “In seguito all’allerta, con un geologo, si è fatto un sopralluogo e abbiamo constatato che alcune crepe sono aumentate, alcuni gradini si sono rotti e che una parte del rinzaffo sulla parete rocciosa si è staccato, dalla prima rampa. – spiega Marco Beltrame – Momentaneamente chiudiamo la strada, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, fino a quando non sarà eliminato tutto quello che era pericolante”.

“La scalinata che porta alla passeggiata romana. – prosegue – sarà probabilmente chiusa per un paio di giorni fino alla messa in sicurezza. Questa è la prima parte di lavori, la più urgente, poi proseguiremo con una fase più specifica per andare a capire le problematiche che hanno causato questi movimenti e procedere con un intervento molto più risolutivo”.