Caso del cane sotto il viadotto a Carcare, l’Ordine dei veterinari: “La valutazione del maltrattamento spetta alla professione medico-veterinaria”

Carcare. In relazione all’articolo pubblicato su IVG.it riguardante il caso del cane sequestrato nel comune di Carcare, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Savona ritiene opportuno formulare alcune precisazioni.

“Nel testo dell’articolo vengono riportate affermazioni secondo le quali l’accertamento del reato di maltrattamento animale potrebbe avvenire senza il coinvolgimento della figura del medico veterinario e che i veterinari, in particolare quelli appartenenti ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, non avrebbero comprovate competenze in materia di benessere animale”, precisano.

“Tali affermazioni risultano non condivisibili e non corrispondenti al quadro normativo vigente. Il medico veterinario è infatti la figura sanitaria istituzionalmente competente per la valutazione dello stato di salute e delle condizioni di benessere degli animali, come previsto dalla normativa nazionale ed europea che attribuisce ai Servizi Veterinari pubblici specifiche funzioni di controllo, vigilanza e tutela del benessere animale – aggiungono -. La valutazione tecnica delle condizioni cliniche, nutrizionali e comportamentali di un animale, così come l’eventuale accertamento di situazioni riconducibili a maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura dell’animale, richiede competenze medico-veterinarie specifiche. L’Ordine dei Medici Veterinari riconosce e apprezza il fondamentale ruolo svolto dalle forze di polizia giudiziaria e dalle guardie zoofile nella prevenzione e nel contrasto ai reati contro gli animali”.

“Tuttavia, la tutela effettiva del benessere animale deve necessariamente basarsi sulla collaborazione tra autorità giudiziaria, forze dell’ordine e professionisti veterinari, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Alla luce di quanto sopra, l’Ordine auspica che il ruolo e le competenze della professione medico-veterinaria vengano correttamente rappresentati nell’informazione pubblica, al fine di evitare equivoci su un tema di grande rilevanza sanitaria, etica e sociale. L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Savona resta a disposizione per ogni eventuale contributo tecnico o chiarimento sul tema del benessere animale”, concludono.