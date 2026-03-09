  • News24
Impatto

Carcare, scontro auto-bici sulla provinciale: ciclista ferito

Sul posto Croce Bianca e personale del 118, 40enne trasportato in ospedale

ambulanza automedica 118

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 15 a Carcare.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 15, si è verificato uno scontro tra un’auto e un ciclista in transito, per cause ancora in via di accertameno. Ad avere la peggio nell’impatto il 40enne che si trovava in sella alla sua bici, caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Imediati sono scattati i socorsi con l’arrivo sul posto dei milit della Croce Bianca di Carcare il personale del 118: l’uomo, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue coindizioni non sono giudicate gravi.

