Carcare, la minoranza torna sulla Cittadella Natalizia: “Attendiamo da settimane il resoconto delle spese”

Carcare. Nessuna risposta sulle spese sostenute dal Comune per la Cittadella natazia, il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” torna alla carica e presenta un’interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio comunale.

“Abbiamo richiesto un accesso agli atti – spiegano i consiglieri di opposizione – ma i documenti che ci sono stati consegnati non sono stati esaustivi”.

“Nel dettaglio, chiediamo di conoscere il regolamento dell’iniziativa e le delibere che hanno approvato il progetto, le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento della pista di pattinaggio su ghiaccio, il regolamento e le autorizzazioni relative alla lotteria a premi organizzata nell’ambito dell’evento, il dettaglio degli introiti derivanti da ciascuna forma di sponsorizzazione privata legata agli eventi natalizi, evidenziando eventuali sponsorizzazioni ottenute con procedure diverse dal bando pubblicato in Albo Pretorio; l’elenco degli affittuari delle singole casette e gli importi corrisposti; e le spese sostenute per le attività di intrattenimento realizzate durante l’iniziativa”, sottolinea il capogruppo Alessandro Ferraro.

E prosegue: “Poichè il sindaco e la giunta vantano sempre la loro trasparenza, perchè non essere precisi e spiegare quanti soldi pubblici sono stati spesi e quanti introiti sono arrivati dagli affittuari e dagli sponsor? Comprendiamo di essere ormai più vicini al periodo pasquale, ma torniamo sul tema della Cittadella natalizia perchè da settimane chiediamo un riscontro puntuale che non ci viene fornito. E, ovviamente, i nostri dubbi sulle procedure adottate non fanno che aumentare”.

”Nel primo Consiglio comunale utile alla discussione del documento presentato dalla minoranza i consiglieri riceveranno le risposte in merito alla loro interrogazione – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Dormano pure sonni sereni, i conti sono in ordine e i costi sono stati molto calmierati pur trattandosi di un evento che ha portato a Carcare migliaia di persone”.