Cane in difficoltà recuperato sul monte Croce tra Borghetto e Ceriale

Un cane Amstaff femmina di un’età stimabile sui 6-7 anni è stato recuperato nel pomeriggio da Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco sul monte Croce tra Borghetto e Ceriale. L’animale è stato notato in atteggiamento strano: restava nella stessa zona, si muoveva solo di pochi metri.

I soccorsi sono scattati in quanto si temeva che nella zona fosse successo qualcosa al proprietario, magari in difficoltà.

Un controllo sul posto ha escluso questa possibilità.

In realtà era il cane ad essere indolenzito, con problemi di movimento e, probabilmente anche a causa del dolore, non troppo mansueto.

I tecnici del Soccorso alpino sono riusciti comunque ad avvicinarlo, in seguito è stato l’elisoccorso Drago a recuperarlo.

L’animale, solo con un collare antipulci, è stato poi consegnato all’ambulanza veterinaria. I sanitari si occuperanno di curarlo e di cercare di risalire al proprietario.