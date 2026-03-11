Calizzano, studente dell’IC Luzzati in finale nazionale ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Calizzano. Importante traguardo per uno studente della scuola secondaria di primo grado di Calizzano. Alessandro Martino, alunno dell’istituto comprensivo Luzzati, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, una delle competizioni più note dedicate alla matematica nelle scuole italiane.
L’IC Luzzati ha aderito all’iniziativa, che prevede diverse fasi di selezione. Il percorso parte da una prova all’interno della classe, prosegue con la selezione di istituto e successivamente con la finale di area, che si svolge a livello regionale.
Alessandro, dopo aver superato con successo le prove interne alla scuola, ha ottenuto l’accesso alla finale regionale, distinguendosi tra i partecipanti e conquistando così la qualificazione alla finale nazionale.
L’ultimo atto della competizione si terrà a Palermo il 16 e 17 maggio, dove gli studenti migliori provenienti da tutta Italia si sfideranno in una serie di prove matematiche.
Il risultato ottenuto dallo studente di Calizzano testimonia non solo la sua spiccata predisposizione per la matematica, ma anche l’impegno e l’entusiasmo con cui affronta lo studio. Un riconoscimento va anche al lavoro svolto dai docenti dell’IC Luzzati, che da anni valorizzano l’insegnamento delle discipline STEM attraverso metodologie didattiche diverse, capaci di coniugare apprendimento e dimensione ludica.
Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica di Calizzano e dell’IC Luzzati di Millesimo