Calcio, il Modena intitola la via del nuovo centro sportivo all’indimenticato Paolo Ponzo

Un bel roconoscimento del Modena Calcio nei confronti della famiglia e della memoria di Paolo Ponzo, indimenticato calciatore valbormidese scomparso prematuramente nel 2013 che in gialloblù è stato protagonista della storica cavalcata dalla Serie C alla Serie A.

Oggi a Nonantola si è tenuta la cerimonia di intitolazione a nome dell’ex giocatore del Savona, tra le altre, della via d’accesso al Centro Sportivo “Il Nido”. L’evento si è tenuto presso il Palazzo dei Giuristi della Partecipanza Agraria alla presenza della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, del presidente del Modena Carlo Rivetti e della famiglia Ponzo, oltre a giornalisti e rappresentanti delle istituzioni.

Cerimonia che si è aperta con lo svelamento della targa dedicata a Paolo Ponzo, momento simbolico che ha dato ufficialmente il nome alla strada che conduce al centro sportivo gialloblù.

“Calciatore molto amato dalla tifoseria canarina per la generosità, lo spirito di sacrificio e l’attaccamento alla maglia dimostrati nelle cinque stagioni vissute con il Modena”, lo ricorda il club sui propri canali.