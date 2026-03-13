Calcio dilettanti: le cinque partite da seguire con attenzione

Serie D Girone A (27^ giornata)

Vado-Ligorna (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Ligorna e Vado hanno ucciso il campionato. Ma delle due soltanto una potrà festeggiare la promozione in Serie C. Il Ligorna ha 59 punti. Il Vado 58. La squadra più vicina è il Sestri Levante che si trova a -11 dai rossoblù. Il che rende l’idea del vuoto che hanno fatto le squadre di Pastorino e Sesia. Novanta minuti che, come si suol dire, non hanno bisogno di presentazioni.

Cairese-Derthona (domenica ore 14,30 al Brin)

Una vittoria consentirebbe alla Cairese di uscire dalla zona playout. I gialloblù supererebbero la squadra di Pietro Buttu, che ha due punti in più in classifica. I piemontesi devono riscattare la sconfitta 3-0 contro la Biellese. Una domenica spartiacque quindi per la squadra di Floris, che potrebbe migliorare la propria posizione e inserire “ufficialmente” la squadra bianconera tra quelle a rischio.

Eccellenza (25^ giornata)

Arenzano-Pietra Ligure (domenica ore 15 al Gambino)

Eccezion fatta per la sfida al Busalla, il Pietra Ligure nelle ultime sei di campionato deve affrontare cinque squadre in lotta per non retrocedere o per evitare i playout. Sulla carta, un calendario in discesa ma occhio alle insidie che si incontrano quando si sfidano formazioni che baderanno a sporcare le gare e con l’urgenza di far punti. Ma anche la squadra di Moraglia non può permettersi passi falsi visti i cinque punti di vantaggio del Millesimo capolista (che ospiterà il Bogliasco). Nella tana dell’ex mister biancoceleste Matteo Cocco l’unico risultato sono i tre punti.

Prima Categoria “A” (23^ giornata)

Cisano-Cengio (domenica ore 15 al Comunale)

Il Cisano ha bisogno di punti per evitare i playout. Il Cengio ha bisogno di vincere per sperare di accorciare rispetto al Ventimiglia. I granata devono dimezzare i dodici punti di distacco rispetto ai frontalieri per poter disputare i playoff. Un pareggio non accontenterebbe nessuno.

Seconda Categoria “B” (17^ giornata)

Nolese-Plodio (domenica ore 15 al Mazzucco)

La Nolese capolista ha subito il secondo pesante K.O. di questa annata. Dopo il 5-1 contro il Pallare, è arrivato il 4-1 inflitto dal Bardineto. In settimana, la squadra di Saccone ha pareggiato in casa contro la Casellese la partita di seminfinale di Coppa Liguria (0-0). Il Sassello sulla carta ha una sfida più semplice, contro la Carcarese Under21, e si trova a -3. Serve un segnale da parte dei rivieraschi dopo la batosta di sette giorni fa.