Calcio dilettanti: arriva il terzo incomodo? Si cerca la cura alla “pareggite”

Eccellenza (24^ giornata)

Campomorone Sant’Olcese vs Millesimo (domenica ore 15 al Begato9)

Pietra Ligure vs Rivasamba (domenica ore 15 al De Vincenzi)

Domenica calda in Eccellenza. La capolista Millesimo e la prima inseguitrice Pietra Ligure sono attese da due big match. Il Millesimo va nella tana del Campomorone. La squadra di Corradi aveva fatto cadere il Pietra Ligure in casa, sconfitta che rappresenta una buona fetta del -5 dei pietresi rispetto al primo posto. I genovesi, tra l’altro, sono in piena corsa playoff.

Pietra Ligure contro Rivasamba è seconda contro terza. I biancocelesti devono migliorare lo score nelle partite contro le squadre dei primi posti in campionato. I calafati hanno cambiato tre allenatori (Corrado, Maisano e ora Ghio) e hanno ancora una piccola speranza di inserirsi per la lotta al primo posto in caso di una combinazione favorevole di risultati: vittoria e contestuale sconfitta del Millesimo.

Promozione (24^ giornata)

Ca de Rissi – Savona (domenica ore 15 alla Sciorba di Genova)

La “pareggite” è il malanno che ha colpito entrambe le squadre. Il Savona ha chiuso con il segno “x” 12 partite su 22. Sono 10 invece i pari della formazione genovese. Patologia acutizzatasi nel girone di ritorno: la squadra di Scala ha fatto pari sei volte su sette più una vittoria sulla Superba. Se i genovesi sono quasi fuori dai giochi, il Savona deve guarire in fretta: la Praese corre e il Vecchio Delfino non può permettersi di non giocare nemmeno i playoff (famosa regola dei sette punti) dopo essere partito per vincere. I genovesi, in caso di vittoria, potrebbero sperare di scavalcare gli Striscioni. Andrebbero a -2 con una partita in più da giocare.

Pontelungo vs Baia Alassio (domenica ore 15 al Riva)

La discesa vertiginosa verso i playout inizia a preoccupare il Pontelungo. Zero punti nelle ultime sei per la squadra di Zanardini: cinque sconfitte e il turno di riposo. Di fronte una Baia Alassio determinata però a staccarsi in modo significativo rispetto alla zona arancione dei playout.

Seconda Categoria “B” (16^ giornata)

Spotornese vs Sassello (domenica ore 18 al Levratto di Zinola)

Sfida interessante in chiave playoff. La Nolese sembra in fuga ma il Sassello può, vincendo, distanziare di sei punti gli avversari. Al contrario, i rivieraschi potrebbero agganciare i sassellesi di Fabio Musso al secondo posto.