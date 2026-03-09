Cairo, Pasa (Cgil Savona): “Taglio del nastro dell’ospedale di comunità è ennesima finta inaugurazione in Valbormida”

Cairo Montenotte. “Oggi l’ennesima finta inaugurazione in Val Bormida, con il taglio del nastro dell’ospedale di comunità a Cairo Montenotte. Ma la domanda è semplice: che fine hanno fatto le promesse elettorali del presidente della Regione Marco Bucci? Ai cittadini valbormidesi dica chiaramente: quando tornerà il Punto di Primo Intervento h24? Quando? Lo dica con una data precisa”. Lo dichiara il segretario provinciale della Cgil Savona, Andrea Pasa.

“Ribadiamo ancora una volta: non spacciate l’ospedale di comunità come la soluzione ai tanti, troppi problemi del sistema socio-sanitario della Val Bormida. La realtà è un’altra, e la vivono ogni giorno le persone in carne e ossa: cittadini costretti a spostarsi continuamente per trovare cure e servizi, in un territorio con viabilità e infrastrutture carenti, anche per responsabilità della Regione Liguria”.

“Questo pesa sull’economia, sul diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e soprattutto sul diritto alla salute. Abbiate rispetto dei cittadini della Val Bormida e delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, che con grande fatica tengono in piedi un sistema pubblico svuotato negli anni da scelte politiche profondamente sbagliate. Si taglia l’ennesimo nastro per un contenitore vuoto: manca personale e attrezzature. La sanità pubblica non si difende con le inaugurazioni. Si difende con medici, infermieri, servizi e investimenti veri”, conclude.