Cairese, Floris dopo il 2-0 al Derthona: ”Prima del match ero serenissimo, orgoglioso dei ragazzi”

Cairo Montenotte. Una vittoria pesante per la Cairese, che supera 2-0 il Derthona e conquista tre punti importanti nella corsa salvezza. Al termine della gara mister Roberto Floris sottolinea soprattutto la prova collettiva della sua squadra.

“Sì, i cambi sono serviti, ma questa è una vittoria del gruppo, una vittoria di tutti noi, perché questi ragazzi si allenano veramente bene, si allenano come vogliamo noi, vanno forte e non mollano mai. È un gruppo straordinario, veramente”.

Il tecnico rivela anche le sensazioni avute prima della partita: “Io prima della partita ho parlato ai ragazzi e gli ho detto che oggi ero serenissimo perché avevo fiducia in loro, sapevo che avrebbero fatto prestazione e così è stato. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi”.

La gara si è decisa nella ripresa, anche grazie alle sostituzioni: “Sapevamo che loro erano comunque in una situazione un po’ delicata. Abbiamo tenuto bene il primo tempo e abbiamo rischiato qualcosina su qualche palla inattiva dove è stato bravo veramente il nostro portiere. Nel secondo tempo poi li abbiamo aperti con i cambi, la partita è cambiata”.

Da lì la Cairese ha preso il controllo: “Abbiamo fatto un grande secondo tempo dove non abbiamo più rischiato, abbiamo creato tanto e siamo andati in vantaggio. Poi lo stesso Spatari finalmente si è sbloccato: è un ragazzo straordinario che aspettava questo gol, lo aspettavamo tutti”.

Tra i protagonisti anche chi è entrato a gara in corso: “L’ingresso di Jebbar è stato decisivo per cambiare veramente la partita, soprattutto a spazi aperti, e chiuderla”.

Per Floris proprio le sostituzioni sono state il vero punto di svolta: “Il punto di svolta sono stati i cambi, perché i ragazzi sono entrati con l’atteggiamento giusto. Io posso avere delle idee, ma se poi chi entra non ha il piglio giusto non porta risultati. Invece sono entrati benissimo e la partita è cambiata”.

Infine un passaggio anche sulla prova del portiere Cat Berro, tornato titolare dopo l’infortunio: “Gli ho ricordato che quando era bambino ha iniziato a giocare per divertirsi e non è cambiato nulla, quindi ho cercato di tranquillizzarlo il più possibile. È un bravissimo ragazzo, come lo sono tutti”.