Camion colpisce tabellone in una galleria della A10, code tra Arenzano e Varazze

Liguria. Non c’è pace questa mattina sulla A10. Dopo l’incidente avvenuto tra Borghetto e Pietra Ligure, poche ore più tardi un cartellone luminoso posizionato all’ingresso di una galleria della A10, è in parte crollato sulla carreggiata a seguito in un incidente avvenuto con mezzo pesante in transito. L’episodio si è verificato tra Arenzano e Varazze, dove al momento si stanno verificando forti disagi per il traffico.

Sul sito di Autostrade per l’Italia la criticità è stata segnalata e viene consigliata l’uscita di Arenzano – per chi viaggia verso Savona e Ventimiglia – per poi rientrare appunto a Varazze. Al momento si registrano 5 chilometri di coda: si transita su una sola corsia in direzione di ponente.

Secondo quanto riferito da Aspi, oltre alla bonifica e messa in sicurezza, sono in corso le verifiche sull’episodio: si cerca di capire se il panello fosse già stato in qualche modo in parte sradicato dal vento prima dell’impatto con il mezzo, o se sia stato colpito direttamente dal carico trasportato. Il camion non si sarebbe fermato dopo l’impatto. Su tutta la tratta al momento è interdetto il transito a furgoni, teleonati e caravans.