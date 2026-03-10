Ca De Rissi, Scala dopo il ko al 96’ con il Savona: “Con queste squadre quando commetti errori ti castigano”

Genova. Amarezza nelle parole del tecnico del Ca De Rissi Alfio Scala dopo la sconfitta arrivata al 96’ contro il Savona.

“Con queste squadre quando commetti degli errori ti castigano. La partita è andata così: sostanzialmente l’abbiamo preparata benissimo, i giocatori che sono stati in campo l’hanno interpretata bene, abbiamo fatto una buonissima partita e poi chiaro che nell’episodio alla fine abbiamo commesso di nuovo un altro errore e conseguentemente l’abbiamo di nuovo pagato”.

Scala sottolinea comunque la prova della sua squadra contro una delle formazioni più attrezzate del campionato: “Penso che meritassimo anche il pari, perché abbiamo giocato contro una corazzata e noi abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre capacità, velocità e aggressività. Però loro hanno tantissima qualità: due errori, due gol”.

Il tecnico spiega anche l’approccio tattico alla gara: “Noi la partita l’abbiamo preparata per una grande squadra, quindi siamo andati a cercare di limitare quelle che sono le loro qualità. Cambiare in corsa non è semplicissimo, anche perché eravamo cortissimi: abbiamo avuto squalificati, abbiamo avuto degli infortunati e purtroppo eravamo corti”.

Nel secondo tempo il Ca De Rissi ha provato comunque ad alzare il baricentro: “Abbiamo provato ad alzare qualche giocatore e cercare di ripartire. Abbiamo avuto anche credo un paio di occasioni che potevamo anche fare gol”.

Resta la delusione per il finale: “Io di fatto per la prestazione sono assolutamente soddisfatto. Il problema è che perdere una partita così ti mette in ginocchio per metà settimana. Dovremo cercare di riprenderci in qualche modo”.

Infine Scala ribadisce l’obiettivo della stagione: “Noi l’ho sempre detto dall’inizio, ci dobbiamo salvare. Dobbiamo fare bene le partite che rimangono e questo è il nostro obiettivo. Ci sono tre o quattro squadre che per tradizione, per budget, per qualità dei giocatori sono anche più forti di noi, però ce la giochiamo con tutti”.