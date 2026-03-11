“Buona volontà”, la nuova rubrica di IVG per dare voce alle associazioni di volontariato del territorio

Provincia Savona. “Buona volontà“, la nuova rubrica di Ivg che darà voce alle associazioni di volontario presenti sul territorio. Un modo anche per dire grazie agli eroi silenziosi che fanno la differenza.

Una rubrica che ha lo scopo di mettere in risalto il valore del volontariato.

Per dare voce e volti all’esercito dei volontari che in Italia conta 4,6 milioni di persone che, quotidianamente e senza un tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri in circa 360 mila associazioni non profit.

Li intervisteremo per capire cosa li spinge a intraprendere la “carriera” del volontariato, se si aspettano di ricevere qualcosa in cambio o quale è stata l’esperienza più formativa. Insomma un viaggio all’interno di un mondo che sta perdendo parecchie braccia (soprattutto dopo il COVID) e che ha l’intento si sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo.

Neutralmente spiegheremo quali associazioni sono attive sul territorio, la loro mission e come è possibile diventare un loro volontario.

Daremo voce, per le prime settimane, a cinque associazioni (le informazioni le potete trovare QUI)