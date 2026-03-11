“Buona volontà”, la nuova rubrica di IVG per dare voce alle associazioni di volontariato del territorio

Provincia Savona. “Buona volontà“, la nuova rubrica di Ivg che darà voce alle associazioni di volontario presenti sul territorio. Un modo anche per dire grazie agli eroi silenziosi che fanno la differenza.
Una rubrica che ha lo scopo di mettere in risalto il valore del volontariato.
Per dare voce e volti all’esercito dei volontari che in Italia conta 4,6 milioni di persone che, quotidianamente e senza un tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri in circa 360 mila associazioni non profit.
Li intervisteremo per capire cosa li spinge a intraprendere la “carriera” del volontariato, se si aspettano di ricevere qualcosa in cambio o quale è stata l’esperienza più formativa. Insomma un viaggio all’interno di un mondo che sta perdendo parecchie braccia (soprattutto dopo il COVID) e che ha l’intento si sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo.
Neutralmente spiegheremo quali associazioni sono attive sul territorio, la loro mission e come è possibile diventare un loro volontario.
Daremo voce, per le prime settimane, a cinque associazioni (le informazioni le potete trovare QUI)
- Associazione Volontari Ospedalieri (Avo Odv) organizzazione senza scopo di lucro, offre aiuto alle persone fragili, ricoverate nelle strutture socio sanitarie della Provincia di Savona e ai loro familiari. Scopo del servizio è alleviare momenti di fragilità, aiutare in piccoli servizi non sanitari e ascoltare, offrendo aiuto nella sofferenza della malattia e della solitudine. AVO collabora con professionisti operanti nelle strutture sanitarie per migliorare la qualità di vita dei ricoverati.
- Confederazione dei centri liguri di tutela dei diritti del malato (associazione di tutela): opera nelle strutture accreditate con Asl2 nel comprensorio savonese si occupa di tutela dei diritti dei pazienti con presenza attiva c/o strutture ospedaliere ed extraospedaliere, per individuare carenze e disfunzioni che impediscono un’adeguata assistenza del malato.
- Amali – Auto mutuo aiuto Liguria Odv: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, riconosce l’Auto Mutuo Aiuto come strumento per il recupero del benessere bio- psico- sociale della persona. Tale strumento basa la sua efficacia in un incontro fra pari, persone diverse, ma accomunate dal fatto di condividere, per un periodo della loro vita, la stessa problematica. Gli incontri sono settimanali e in gruppo con massimo 10/12 partecipanti. La partecipazione ai gruppi A.M.A. è gratuita. Agli incontri è presente una figura, definita facilitatore, che è un pari, fra pari, perché ha vissuto la problematica su cui fonde il gruppo e avendola elaborata, si mette al servizio dei partecipanti.
- Aspal – Associazione Paratetraplegici Liguria Aps: che si occupa della promozione a ogni livello e in ogni ambito: pubblico, privato, normativo, morale assistenziale, sanitario, preventivo, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo ecc. di attività che abbiano lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale delle persone mielolese.
- Adso – Associazione Down Savona Odv: organizzazione di volontariato provinciale che sostiene, progetta e realizza iniziative e attività culturali/ludico – sportive e socializzanti atte a migliorare la vita delle persone con Sindrome di Down. Promozione dell’autonomia tramite la realizzazione di percorsi per la vita indipendente e la gestione di abitazioni per il Durante/Dopo di Noi a Savona e Albenga (Casa Adso) Gestione di ambulatorio per la prevenzione odontoiatrica specializzato per tutte le disabilità ( Boccasana)