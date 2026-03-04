  • News24
Economia

Bucci ad Assolombarda: “Per la Liguria investimenti da 18 miliardi, rafforziamo la logistica del Nord Ovest”

"Accanto alle opere fisiche ci sono infrastrutture meno visibili ma altrettanto strategiche, come i cavi sottomarini per il trasporto dei dati"

Generico marzo 2026

Liguria. “La logistica non è più soltanto un costo, ma un valore aggiunto: significa fare arrivare merci, persone e dati a destinazione generando sviluppo e occupazione sui territori. La Liguria questa centralità la conoscE da secoli, grazie alla loro posizione strategica nel Mediterraneo. Oggi la stiamo rafforzando con una trasformazione infrastrutturale senza precedenti: sono in corso investimenti per circa 18 miliardi di euro, dal Terzo Valico al potenziamento dei collegamenti portuali e ferroviari, fino al tunnel subportuale di Genova, con l’apertura proprio nelle ultime ore della nuova galleria ferroviaria”.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenuto all’evento Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry 2026, in corso al Centro Congressi di Assolombarda a Milano.

“Accanto alle opere fisiche ci sono infrastrutture meno visibili ma altrettanto strategiche, come i cavi sottomarini per il trasporto dei dati, che rafforzano il ruolo della Liguria come hub logistico e digitale nel Mediterraneo. In questi giorni la situazione geopolitica internazionale impone riflessioni, le crisi però non vanno considerate una fine, ma un’occasione per cambiare e migliorare”.

“Chi sa governare il cambiamento può trasformarle in opportunità. In questo scenario dobbiamo essere competitivi: integrare porti, ferrovie e retroporti e rafforzare il sistema logistico del Nord Ovest significa sostenere la crescita dell’intero Paese”.

