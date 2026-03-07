Borgio Verezzi, donna ferita durante una escursione: soccorsi mobilitati

Borgio Verezzi. Intervento di soccorso per una donna torinese di 57 anni che è inciampata durante un’escursione e ha rimediato una forte contusione alla caviglia destra, al punto da non riuscire più a camminare.

E’ successpo sulle alture di Borgio Verezzi, nel primo pomeriggio di oggi.

Sul posto è prontamente intervenuta la Croce Bianca di Borgio Verezzi, che ha provveduto a immobilizzare l’arto con una steccobenda. Poco dopo sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a sistemare la donna su una barella “Kong” e condurla fino ad un parcheggio.

La donna è stato poi trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti medici del caso.