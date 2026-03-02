Borghetto Santo Spirito, tamponamento sull’Aurelia: un ferito e traffico in tilt

Borghetto Santo Spirito. Tamponamento tra un’auto e un furgoncino questo pomeriggio, poco dopo le ore 15, sull’Aurelia a Borghetto Santo Spirito.

Su posto è intervenuta la croce rossa di Ceriale per prestare le prime cure del caso. Si è reso poi necessario il trasporto, per precauzione, di uno dei due conducenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il cinquantenne è stato trasportato in codice giallo presso il nosocomio.

Il tamponamento ha avuto ripercussione sul traffico, con la formazione di code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Traffico dunque, al momento, ancora in tilt a causa della presenza dei mezzi che ostacolano il transito delle carreggiate.

Si attende la rimozione dei veicoli con la Polizia che sta procedendo ai rilevamenti del caso e alla regolazione del traffico sull’Aurelia.