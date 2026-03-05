Borghetto Santo Spirito festeggia i 100 anni di Erminia Viglione

Borghetto Santo Spirito. Grande festa a Borghetto Santo Spirito per i 100 anni di Erminia Viglione, nata nel 1926 e arrivata all’importante traguardo del secolo di vita. La centenaria è stata celebrata ieri con un momento di festa organizzato in municipio insieme ai suoi familiari.
A portare gli auguri della comunità è stato il sindaco Giancarlo Canepa, affiancato da alcuni membri dell’amministrazione comunale, che hanno voluto omaggiare Erminia con un incontro conviviale e un simbolico riconoscimento per questo straordinario compleanno.
Un momento semplice ma molto partecipato, tra sorrisi e ricordi, per festeggiare un traguardo speciale e rendere omaggio a una concittadina che rappresenta una preziosa testimonianza della storia della comunità borghettina.