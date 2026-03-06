  • News24
Salvavita

Borghetto, i vigili del fuoco volontari organizzano un corso di abilitazione gratuito all’uso del defibrillatore

L’iniziativa si terrà venerdì 20 marzo alle 20 a Borghetto Santo Spirito e sarà tenuta da personale qualificato

Borghetto Santo Spirito. L’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari “Quelli della 12.1” di Borghetto Santo Spirito ha promosso un corso di abilitazione all’utilizzo del Dae (Defibrillatore Automatico Esterno) aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa si terrà venerdì 20 marzo alle 20 presso la sede di Borghetto Santo Spirito e sarà tenuta da personale qualificato, con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini le competenze di base per intervenire in caso di arresto cardiaco, attraverso l’apprendimento dell’uso del defibrillatore e delle principali manovre di primo soccorso.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 12 marzo.

Per informazioni, costi e iscrizioni è possibile contattare Albert Zanardi al numero 348 0428254 oppure scrivere all’indirizzo email avdfv12.1@yahoo.com.

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano acquisire competenze utili per contribuire alla sicurezza e alla tutela della salute della comunità.

