Banco BPM Rari Nantes Savona, netto successo sull’Olympic Roma: 23 a 11

Savona. La Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con l’Olympic Roma, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 18ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 2025/2026.

23 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti il centroboa Lorenzo Bruni, con 4 reti l’attaccante ungherese Oliver Leinweber, a cui si sono aggiunte le triplette realizzate da Occhione e Mordeglia, le doppiette di Figlioli e Condemi ed i gol di Damonte, Gullotta, Leinweber e Minuto.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita di ritorno degli Ottavi di Finale dell’Euro Cup in programma sabato 7 marzo nella piscina di Marsiglia con il C.N. Marseille. L’incontro avrà inizio alle ore 19,00.

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 23 – 11

Parziali: 6-1, 4-4, 6-1, 7-5

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 3, Giotta Lucifero, Gullotta 1, Bruni 5, Condemi 2, Guidi 4, Leinweber 1, Marini 2, Turazzini, Minuto 1, Mordeglia 3.

Allenatore Alberto Angelini.

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: De Michelis, Ballarini 2, Vitale 2, Ciotti 2, Stahor 1, Leporale, Cianchetti 1, Nenni, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro 1, Patti, Giovannini, Cotugno, Barigelli, Calcari.

Allenatore Mario Fiorillo.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Danilo Mazzoccoli (Firenze).

Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).