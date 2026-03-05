Bambino caduto ad Osiglia, condizioni stazionarie per il trauma cranico

Osiglia/Genova. Ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Sono queste le notizia che arrivano dall’ospedale Giannina Gaslini di Genova riguardanti le condizioni del bambino di 8 anni che è caduto nella giornata di ieri (4 marzo) da un muretto ad Osiglia, località Ripa. Il bambino era giunto di codice rosso all’ospedale pediatrico dove era stato trasportato con l’elisoccorso.

Dunque il piccolo è in osservazione proprio a causa di un trauma cranico riportato nella caduta, la procedura medica richiede un periodo di sorveglianza per escludere complicazioni.

Altri approfondimenti diagnostici saranno svolti nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo.

Sul posto erano intervenuto anche la Croce Verde di Murialdo e l’automedica.