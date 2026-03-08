Baia Alassio, Sardo dopo lo 0-0 con il Pontelungo: “Partita brutta, ma in questo momento i punti pesano”

Albenga. Dopo lo 0-0 dello Stadio Annibale Riva contro il Pontelungo, il tecnico della Baia Alassio Enrico Sardo commenta con sincerità una partita intensa ma poco spettacolare.

“Una partita brutta – dice sorridendo – sei stato fin troppo bravo. Però quando ci sono punti che pesano in questo momento del campionato è difficile vedere calcio spettacolo. Ci portiamo via un punto che io segno sempre in questo periodo dell’anno”.

Nonostante il pareggio, resta un pizzico di rammarico: “L’amaro in bocca ce l’abbiamo, magari ce l’hanno anche loro. Continuiamo la striscia positiva e spero che da qui alla fine dell’anno possa girare un po’ il vento perché ho la sensazione che ci manchi sempre qualcosa. Spesso sbagliamo l’ultimo passaggio o l’ultima scelta”.

Per il tecnico alassino la qualità non manca, ma in questo momento la squadra paga un po’ di stanchezza: “I ragazzi li vedo tutta la settimana in allenamento e certe giocate le abbiamo. Forse c’è troppa frenesia o poca lucidità. Probabilmente siamo un po’ stanchi, ma lo saranno anche gli altri. Noi comunque continuiamo e andiamo avanti”.

Sardo ha provato a cambiare la partita anche con le sostituzioni: “Forse l’occasione più pulita è stata quella di Paltrinieri. Sul gol annullato invece è una questione di fuorigioco sì o fuorigioco no. Dalla panchina abbiamo provato a inserire qualità con Castello, Melegazzi, Castagna e Mehmetaj. Nel primo tempo abbiamo usato una punta di movimento per allungare la difesa avversaria, poi nella ripresa con ritmi più bassi volevamo sfruttare di più le qualità tecniche”.

Al di là del risultato, il tecnico sottolinea l’aspetto che per lui conta di più: “Nell’economia della partita non mi posso lamentare di un giocatore o di un altro. A me interessa vedere l’atteggiamento giusto nei ragazzi e quello oggi c’è stato”.

Infine lo sguardo alla prossima sfida contro il Serra Riccò: “Quando incontri squadre che sono in fondo alla classifica è sempre l’ultima spiaggia per loro. Dovremo essere molto attenti. Può essere una settimana importante per noi: se fai il risultato pieno respiri un’aria diversa, altrimenti torni a guardarti indietro. Speriamo di tirare fuori la prestazione giusta per mettere una pietra sul campionato”.