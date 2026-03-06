Avis Albenga, approvato il consuntivo 2025 e la relazione morale

Albenga. L’Assemblea ordinaria annuale di Avis Comunale di Albenga ha approvato il consuntivo 2025 e la relazione morale, nonché gli altri documenti previsti dal Codice del Terzo Settore e, pertanto, sono disponibili tutti i dati necessari per fare un resoconto dell’anno passato.

“La nostra Associazione cerca di sensibilizzare i cittadini sul valore etico, individuale e solidale della donazione di sangue ed emoderivati. Questa attività volontaria e non remunerata è un grande segno di altruismo e di partecipazione alla vita comunitaria”, hanno fatto sapere.

Avis Comunale di Albenga “ha partecipato, tra principali eventi come già negli anni passati, alla maratona Telethon, allo Sport Show di San Giorgio, all’evento regionale ‘tuffati a donare’ tenutosi al parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, con tutte le associazioni Avis della Liguria, ad Albenga Brick, alla Festa del Volontariato promossa dal Comune di Albenga”.

Il presidente Giovanni Patuzzo ha così riassunto i risultati più significativi dell’anno 2025: “Abbiamo acquisito 56 nuovi iscritti che hanno effettuato l’esame di idoneità e in seguito la loro prima donazione. La raccolta complessiva del 2025 è stata di 888 sacche di sangue, con un aumento di ben 74 sacche rispetto al 2024 e, pertanto, con un incremento del 9,1% nonostante il fatto che negli ultimi mesi del 2025, causa influenza e malattie stagionali, vi sia stata una diminuzione della raccolta prevista, anche a causa della carenza di personale sanitario. Siamo orgogliosi di avere ben 680 Donatori e Collaboratori, tutti volontari, di cui 140 oltre al sangue intero hanno donato anche plasma e piastrine”.

“Anche per questo anno 2026 siamo a disposizione per le Associazioni sportive e le Scuole di Albenga, nonché come sempre per le richieste del Comune, fornendo informazioni sulla donazione di sangue e mettendo a disposizione il nostro materiale di propaganda. Ricordo sempre ai nostri Donatori che possono contattarci telefonicamente al n. 0182-562249, nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00 per prenotare l’appuntamento per la donazione di sangue oppure di plasma ovvero anche per dare la disponibilità a partecipare alle varie attività di volontariato. Le giornate per le donazioni di questo mese di marzo sono fissate per lunedì 9, venerdì 20, sabato 28 e lunedì 30 (anche plasma)”.