Autostrade in Consiglio regionale: “Stop ai cantieri per il periodo di Pasqua”

Liguria. “Il tema autostrade è sicuramente un tema molto sentito dai liguri e non solo. Credo sia una bella notizia per tutti noi sapere che andremo in contro ad una Pasqua senza cantieri“. Lo dichiara Federico Bogliolo, consigliere di Vince Liguria, che oggi in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sui cantieri autostradali liguri all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone.

“Il lavoro della Regione Liguria – continua Bogliolo -, pur non avendo competenze dirette in materia, è sempre stato di stimolo nei confronti degli enti preposti attraverso la creazione di un tavolo tecnico che l’assessore sta seguendo costantemente“.

“Parallelamente si sta lavorando anche sul tema dell’autonomia, che potrebbe portare importanti benefici al territorio. Ho chiesto aggiornamenti puntuali sullo stato dei cantieri e sulle conseguenti criticità che interessano la viabilità autostradale ligure“.

“Dall’assessore, oggi, ho avuto importanti risposte soprattutto sulle novità che riguardano l’imminente periodo pasquale. Dal 1° aprile, infatti, sia l’A10 sia la A12 saranno completamente prive di cantieri, mentre sulla A26 rimaranno comunque disponibili due corsie per ogni senso di marcia”.

“Sulla rete gestita da Concessioni del Tirreno S.p.A. e sulla A6 Torino–Savona di Autostrada dei Fiori S.p.A., tutti i cantieri con restringimento a una sola corsia saranno rimossi o riconfigurati dalle ore 14 del 1° aprile alle ore 12 del 7 aprile, garantendo due corsie nella direzione di traffico prevalente”.

“Sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia S.p.A. proseguono invece le attività di manutenzione e ammodernamento”.

“La Regione – conclude Bogliolo – continuerà a svolgere un ruolo coordinamento con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e imprese, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e mantenendo continuamente informati i cittadini sugli sviluppi dei cantieri autostradali attraverso il sito istituzionale”.