Aurelia bis, primi sopralluoghi della nuova ditta: fine mese, inizio aprile la ripresa dei lavori

Savona. Primi sopralluoghi da parte del consorzio stabile Infratech, la nuova ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori relativi all’atteso completamento dell’Aurelia bis a Savona e Albisola. L’azienda subentra a Ici Costruzioni, con l’obiettivo di una ripresa operativa dei cantieri prevista per fine marzo, inizio aprile.

Secondo quanto appreso, infatti, entro marzo dovrebbero concludersi le procedure autorizzative e l’iter completo di affidamento, per poi avere via libera per iniziare le attività propedeutiche alla ripartenza dell’intervento.

Anas aveva già ultimato il collaudo tecnico, tornando in possesso del sito dopo la sentenza sulla rescissione del contratto con la ditta precedente, confermando la volontà di riattivare i lavori tra fine mese o i primi giorni di aprile.

Intanto, dalla struttura commissariale erano scattate le procedure di licenziamento, che hanno consentito ai sette lavoratori dell’Aurelia Bis, cinque operai e due amministrativi, di ottenere la Naspi, con la conseguente copertura da parte della Cassa edile per le spettanze rimaste in sospeso.

“I pagamenti della Cassa edile sono un primo passo per le maestranze – ha sottolineato Michele Bello della Cgil –. Sappiamo che una prima tranche è stata erogata, auspichiamo che si possa procedere al saldo complessivo”.

“Sul fronte dei cantieri, stiamo attenzionando la situazione e con gli aspetti burocratici e amministrativi in fase di conclusione speriamo davvero che si possa arrivare a far ripartire l’opera” ha concluso.