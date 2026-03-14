Aspettando la Savona Half Marathon: sabato 28 marzo la Festa del Coni Savona

Savona. Domenica 29 marzo verrà recuperata l’edizione del 2025 della Savona Half Marathon, la Corsa dei Papi, rinviata lo scorso 16 novembre a causa dell’allerta meteo. L’evento prenderà il via 9,30 dalla centralissima via Paleocapa.

Sono oltre 1.800 gli iscritti alla manifestazione organizzata dalla Ets Associazione Chicchi di riso Savona, presieduta da Enzo Grenno con il supporto tecnico della Podistica Savonese.

La manifestazione, che si avvale del patrocinio dei comuni di Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Albisola Superiore, Regione Liguria, Provincia di Savona, Coni Liguria e Fondazione De Mari è giunta all’undicesima edizione.

Come negli anni scorsi la kermesse prevede anche la tradizionale camminata non competitiva di circa 4 km denominata “Savona FamilyRun”. Ritrovo e partenza della camminata per le famiglie, si spera di raggiungere e superare il buon numero della passata edizione, è stata fissata per sabato 15 novembre alle 15,30 in Piazza Sisto IV, il quartier generale della Savona Half Marathon, dove è previsto anche l’arrivo.

Come la scorsa edizione la mezza maratona di Savona avrà una mascotte: Osvaldo, creato dall’artista Paolo Pastorino.

Molti gli eventi collaterali alla manifestazione. Sabato 28 a partire dalle 10 in piazza Sisto IV è in programma La Festa del Coni, evento creato e sostenuto dal Delegato del Coni, Roberto Pizzorno in collaborazione con gli enti di promozione, associazioni benemerite del Coni e associazioni sportive della città. Previste esibizioni di danza, arti marziali, nord walking, pattinaggio corsa. Spazio anche al ciclismo per disabili con l’associazione Overland Aps che presenterà il progetto “A ruota libera”.

Presenterà l’evento la giornalista Laura Sicco.

Alle 17,30, sempre in piazza Sisto IV, il palco ospiterà uno spettacolo imperdibile con Fabrizio Casalino ed Enrique Balbontin, due tra i comici liguri più amati dal pubblico e parte del collettivo comico dei Pirati dei Caruggi. Dopo una giornata all’insegna dello sport e dell’energia, gli atleti, i cittadini e i visitatori potranno rilassarsi con uno show travolgente che unisce musica, ironia e tanta comicità “made in Liguria”.

Casalino e Balbontin porteranno sul palco il loro inconfondibile stile, fatto di battute taglienti, racconti esilaranti e momenti musicali che promettono risate a non finire.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Savona, vuole celebrare lo spirito sportivo e la voglia di condivisione che anima la Savona Half Marathon, confermando la città come punto di riferimento per grandi manifestazioni sportive e culturali.

La locandina dell’evento