Varazze ospita “Artisti a Confronto”: la premiazione dell’opera record di 3,20 metri di Paolo Akis Saltarelli

A Varazze prende il via lunedì 9 marzo la mostra collettiva “Artisti a Confronto”, organizzata dall’Associazione Culturale Varaggio Art, in programma dal 9 al 15 marzo 2026 presso la Sala degli Artisti.

L’esposizione rappresenta il primo appuntamento ufficiale legato all’assegnazione del Premio Artista 2026 e riunisce diversi artisti contemporanei in un dialogo creativo che mette a confronto stili, linguaggi e sensibilità artistiche differenti.

L’inaugurazione sarà lunedì 9 marzo alle ore 17, momento in cui il pubblico potrà incontrare gli artisti e conoscere più da vicino le opere esposte. Durante la settimana espositiva sarà inoltre ospitata la consegna dei riconoscimenti legati a Arte Genova 2026, dedicati agli artisti che si sono distinti nella rassegna.

L’organizzatore Luigi Cerruti ha sottolineato quale sarà il momento più atteso della manifestazione: “Il momento clou della mostra sarà la presentazione e la premiazione dell’artista Paolo Akis Saltarelli, che ad Arte Genova 2026 ha esposto l’opera più lunga dell’intera rassegna: un dipinto di 3,20 metri, che ha attirato grande interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori”.

Paolo Akis Saltarelli, artista originario di Albisola, è noto per la sua intensa attività espositiva e per la partecipazione a numerose iniziative artistiche. Nel corso della sua carriera ha presentato anche una significativa mostra personale presso il Circolo degli Artisti di Pozzo Garitta, luogo simbolo della tradizione artistica albisolese.

“La mostra “Artisti a Confronto” vuole essere un punto di incontro tra artisti e pubblico, promuovendo il valore dell’arte contemporanea e il fermento culturale del territorio ligure” conclude Cerruti.

(Orari di apertura, tutti i giorni 10.30 – 12.00 / 16.00 – 18.00)