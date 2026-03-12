Arriva a Savona il progetto SMAQ per l’innovazione della filiera olivicola

Savona. Prende il via anche in provincia di Savona il progetto SMAQ, acronimo di Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità, iniziativa promossa da Filiera Futura, associazione che conta 28 soci tra cui fondazioni d’origine bancaria, atenei ed enti di categoria. Dal 2020 lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare di qualità, promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità Made in Italy e la loro competitività, con particolare attenzione alle aree marginali e rurali.

SMAQ è un modello progettuale dedicato al rafforzamento delle filiere agroalimentari territoriali. L’iniziativa mira a supportare le aziende locali, autentiche custodi dei saperi e delle tradizioni produttive, nei processi di comunicazione, innovazione digitale e tecnologica, con l’obiettivo di aumentarne la competitività sui mercati globali e generare nuovo valore per i territori.

Il progetto si sviluppa grazie alla collaborazione tra una pluralità di attori del sistema agroalimentare e della formazione: imprese, Fondazioni di Origine Bancaria, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Università e Istituti Tecnici Superiori. I processi di innovazione sono accompagnati da figure professionali con competenze specifiche: Project Manager e Digital Ambassador, giovani professionisti con elevate potenzialità in ambito digitale, chiamati a diffondere competenze e strumenti innovativi all’interno delle filiere agroalimentari.

Il modello è già stato applicato in diversi territori italiani: nella provincia di Cuneo (Fondazione CRC), nella provincia di Ancona (Fondazione CRJesi, Fondazione Carifac, Fondazione Cariverona), a Lucca (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), a Perugia (Fondazione Perugia), in Veneto (Fondazione Cariparo e Fondazione Cariverona) e a Dossena, in provincia di Bergamo (Fondazione Cariplo). Il progetto è inoltre in fase di avvio a Savona con il supporto della Fondazione De Mari CR Savona.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione De Mari CR Savona e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, insieme ad alcuni attori chiave del territorio: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria, la sua azienda speciale Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola e il Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP.

Il progetto si concretizza in un percorso della durata di 12 mesi dedicato all’innovazione del settore olivicolo. Il processo formativo accompagnerà gli operatori della filiera (olivicoltori e frantoiani), nei processi di innovazione con particolare attenzione alla digitalizzazione, al marketing e alla comunicazione.

Il programma integrerà le strategie di transizione digitale con una solida conoscenza della scienza degli alimenti e della cultura gastronomica, con un focus specifico sul comparto olivicolo.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata a temi centrali per il mercato contemporaneo, come la sicurezza alimentare, la tracciabilità e le normative relative alle certificazioni di qualità.

Il lancio ufficiale del progetto si terrà nell’ambito del Salone dell’Agroalimentare Ligure, in programma sabato 14 marzo 2026 presso i Chiostri di Santa Caterina – Cappella Olivieri.

Programma

Ore 10.00 – Accredito dei partecipanti

Ore 10.30 – 11.00 – Saluti istituzionali

Silvio Barbero, Presidente Comitato Scientifico Filiera Futura e Consigliere Delegato UNISG

Osvaldo Geddo, membro di giunta Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “Riviere di Liguria”

Ore 11.00 – 11.15 – Il percorso formativo

Vincenzo La Forgia, Project Manager Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Ore 11.15 – 11.30 – Le caratteristiche dell’olivicoltura ligure

Giovanni Minuto, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Ore 11.30 – 12.00 – I risultati attesi

Federico Tinivella, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Ludovico Tortonesi, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Matteo Cafaro, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola

L’incontro rappresenta un momento di presentazione pubblica del progetto e di confronto con il territorio sulle opportunità di innovazione e sviluppo per la filiera olivicola ligure.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.filierafutura.it nella sezione “Cosa facciamo”.