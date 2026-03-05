Archivio storico di Piaggio ceduto alla Soprintendenza, Fim-Cisl: “Resti nello stabilimento di Villanova”

Finale L./Villanova d’Albenga. “Siamo rimasti sorpresi e stupiti dal fatto che nella fasi della vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aerospace alla società Baykar, avvenuto a luglio 2025, non sarebbe stato inserito l’Archivio Storico di Piaggio, ma il problema non è questo ma un altro. Ora tutto questo patrimonio storico fatto di modelli, disegni, foto, filmati e documenti che illustrano la storia aziendale dalle origini ad oggi rischia di essere portata via dallo stabilimento di Villanova d’Albenga per essere trasferito chissà dove”.

Lo afferma la Fim-Cisl Liguria, in merito alla collocazione dell’Archivio Storico dell’azienda aeronautica. Il Ministero, infatti, ha esercitato il diritto di prelazione, di conseguenza la gestione dell’Archivio è passata direttamente alla Soprintendenza, nonostante, secondo la complessiva procedura di trattativa nella vendita della stessa Piaggio, fossero pervenute manifestazioni di interesse da parte dei Comuni di Finale Ligure, Villanova d’Albenga e anche Genova per ospitare tutto il materiale archivistico e la documentazione storica.

“I modelli in legno dei progetti sviluppati negli anni inseriti nella teca all’ingresso della palazzina saranno tolti e trasferiti in qualche magazzino”.

“Come Fim Cisl Liguria crediamo che questo patrimonio appartenga ai lavoratori di ieri, oggi e domani e deve essere mantenuto all’interno dello stabilimento per essere reso visibile alle presenti e future generazioni che possano prendere spunto e orgoglio da quanto fatto da chi li ha preceduti”.

“l compito di una Soprintendenza non sia solo quello di acquisire ma anche e sopratutto di collaborare con idee e progetti alla valorizzazione insieme a Regione Liguria e Comune di Villanova d’Albenga per realizzare un Museo esposto al pubblico in spazi adeguati rappresentando anche un valore aggiunto per il territorio” conclude il sindacato.