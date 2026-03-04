Andora, Claudia Merlo nuova dirigente dell’Area 2

Andora. Ha preso servizio presso il Comune di Andora la nuova Dirigente dell’Area II e Responsabile della Transizione e della Conservazione digitale. È la dottoressa Claudia Merlo, 56 anni, proveniente dal Comune piemontese di Carignano.

Si occuperà della direzione di un’Area che comprende gli Uffici Demografici e Cimiteriali, Privacy, Segreteria e Affari Generali, il Servizio Finanziario, le Partecipate, il settore CED, l’Ufficio Tributi, i Servizi Locali e Sociali, le Scuole, Protocollo, Notifiche, Turismo, Sport, Cultura, Biblioteca e Commercio.

Laureata in Economia e Commercio, già commercialista e revisore dei conti, ha collaborato a lungo con la pubblica amministrazione come consulente specializzata nel settore finanziario, successivamente assunta al servizio di Comuni in cui ha ricoperto posizioni apicali nei ruoli di Vicesegretario e responsabile dei settori Finanziario, Tributi, Personale, Segreteria, Lavoro e Sport, settori che guidava anche a Carignano.

“Diamo il benvenuto alla dottoressa Claudia Merlo, certi che saprà affrontare i molteplici obiettivi del Comune di Andora grazie alla sua preparazione, esperienza professionale e versatilità che hanno contraddistinto finora la sua carriera nella Pubblica Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Andora è un comune in forte evoluzione: con la dottoressa Merlo abbiamo già parlato dei progetti avviati che vogliamo portare a termine affinché Andora possa sfruttare tutte le opportunità di ulteriore sviluppo urbanistico ed economico che, come mai in passato, oggi ha”.