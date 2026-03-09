Andora, al via i lavori della nuova linea cablata per Borgo Castello

Andora. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova linea cablata di Borgo castello, un intervento strategico che consentirà di raggiungere l’antico borgo medievale con un’infrastruttura digitale moderna, stabile e ad alta capacità. La ditta incaricata ha iniziato a operare lungo Strada Castello: lo scavo verrà effettuato prevalentemente lungo la sentieristica escursionistica secondaria, riducendo al minimo l’interferenza con la viabilità principale. Il breve tratto di asfalto interessato dallo scavo sarà completamente ripristinato.

“La nuova linea garantirà un significativo miglioramento della connettività a supporto delle attività ricettive, delle abitazioni e dei servizi pubblici presenti in Borgo Castello, favorendo lo smart working, la promozione turistica digitale e l’implementazione di sistemi innovativi per la sicurezza e la gestione del territorio – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis -. Si tratta di un investimento strategico: un cablaggio progettato anche per sostenere tecnologie avanzate, come la realtà virtuale e la realtà aumentata, che faranno parte delle future attrattive ludiche e culturali del Borgo Castello rigenerato”.

“Si potrà offrire a residenti e visitatori una connettività sicura, servizi sia prima che durante la visita. Un passo fondamentale nel percorso di modernizzazione del sito: le infrastrutture digitali efficienti sono oggi una condizione imprescindibile e prioritaria per sostenere la residenzialità, attrarre nuove opportunità e rendere il territorio vivo e competitivo” ha concluso il sindaco Demichelis.

Particolare attenzione è stata riservata alle modalità di esecuzione dell’intervento. L’Amministrazione comunale ha condiviso con i tecnici una pianificazione attenta e coordinata, finalizzata a limitare al massimo eventuali disagi e a tutelare un’infrastruttura di collegamento con il Borgo.

“Per preservare il manto stradale recentemente riqualificato, lo scavo è effettuato prevalentemente lungo la sentieristica escursionistica secondaria, riducendo al minimo l’interferenza con la viabilità principale che rimarrà aperta – ha spiegato il dirigente comunale dell’AREA IV Borgo Castello, architetto Nicola Maiorano – Solo per un breve tratto di circa 200 metri sarà necessario intervenire lungo Strada Castello: è già prevista la riasfaltatura completa delle porzione interessata, realizzata in collaborazione con la ditta incaricata della posa del cavo, così da garantire il pieno ripristino e la continuità della qualità del manto stradale”.