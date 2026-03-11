  • News24
Andora, accreditamento regionale per l’asilo nido comunale “Belli e Monelli”

Assessore Allegri: "La conferma dell'accreditamento è soltanto un riconoscimento formale, ma garantisce alle famiglie la possibilità di usufruire del bonus nido"

Andora. Il Nido d’Infanzia “Belli e Monelli” di Andora ha rinnovato l’accreditamento regionale, un riconoscimento importante che certifica la qualità del servizio offerto alle famiglie e l’impegno quotidiano del personale dedicato al benessere e alla crescita dei bambini.

“L’accreditamento viene rilasciato a seguito di un accurato esame del servizio offerto da parte di una commissione che valuta specifici standard qualitativi stabiliti a livello regionale, riguardanti l’organizzazione del servizio, il progetto pedagogico, la formazione del personale, gli spazi e l’attenzione ai bisogni educativi – ha sottolineato l’assessore alle Politiche dell’Infanzia Alexandra Allegri –. Inoltre, la conferma dell’accreditamento garantisce alle famiglie la possibilità di usufruire del bonus nido riservato a coloro che hanno bimbi sotto i tre anni iscritti al servizio e graduato in base all’ISEE”.

L’accreditamento regionale non rappresenta soltanto un riconoscimento formale, ma una certificazione della qualità del servizio educativo offerto.

“Mi complimento con le educatrici, con la coordinatrice pedagogica e con la cooperativa Start per aver raggiunto, con grande professionalità e passione, gli obiettivi fissati dall’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Alexandra Allegri – Questo risultato dà ulteriore impulso all’obiettivo di mantenere e migliorare costantemente il servizio, in linea con le esigenze delle famiglie, come già avvenuto con l’ampliamento dell’orario di apertura pomeridiano”.

