Anci Liguria: Pierluigi Vinai alla direzione sociosanitaria di ATSL, Annalisa Cevasco assume la reggenza

Liguria. Importante avvicendamento al vertice di Anci Liguria. A partire da lunedì 16 marzo, il direttore generale Pierluigi Vinai assumerà il prestigioso incarico di direttore sociosanitario unico della Liguria presso l’Azienda Territoriale Sanitaria Ligure (ATSL).

Vinai, che entrerà formalmente in regime di aspettativa da Anci Liguria, porterà la sua lunga esperienza amministrativa e di coordinamento territoriale al servizio della sanità regionale in una fase cruciale di integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Il testimone passa ad Annalisa Cevasco, che assumerà il ruolo di vicedirettrice vicaria reggente. Già vicedirettrice dell’Associazione e figura di riferimento per i Comuni liguri, Cevasco fa parte della struttura operativa di Anci dal 2018.

Fino ad oggi ha coordinato con successo l’Area 4, settore strategico dedicato alla progettazione europea, ai bandi internazionali e allo sviluppo territoriale. La sua nomina garantisce piena continuità operativa e una profonda conoscenza della macchina associativa.

“Con Annalisa Cevasco alla guida operativa, Anci Liguria conferma la propria vocazione alla crescita e alla progettualità – dice il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini – La sua profonda esperienza nell’Area 4 e nella gestione dei bandi europei è la migliore garanzia per i nostri Comuni. Rivolgo i miei più sentiti auguri a Pierluigi Vinai: la sua professionalità sarà un valore aggiunto importante per la sanità ligure in una fase di grandi sfide, soprattutto nel percorso verso la tanto auspicata integrazione tra servizi sociali e sanitari”.

“La scelta di Annalisa Cevasco come reggente è un segnale di solidità e valorizzazione delle competenze interne – commenta Pierluigi Vinai – La sua esperienza, maturata in anni di lavoro a stretto contatto con i sindaci e nella gestione dei fondi europei, assicurerà ad Anci Liguria la spinta e, allo stesso tempo, la continuità necessarie per proseguire le battaglie a sostegno degli enti locali”.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine verso Pierluigi Vinai e l’Ufficio di Presidenza – afferma Annalisa Cevasco – Il mio obiettivo immediato è garantire la piena continuità operativa della macchina associativa. Prendere il testimone di Pierluigi, con il quale ho condiviso anni di lavoro intenso e sfide complesse, è un onore e uno stimolo a dare il massimo per la nostra Associazione”.

Anci Liguria rivolge a Pierluigi Vinai i migliori auguri per la nuova sfida professionale, ed esprime ad Annalisa Cevasco i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena fiducia in una figura che negli anni ha dimostrato competenza, dedizione e una profonda conoscenza delle necessità degli amministratori locali.