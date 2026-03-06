“Analisi e prospettive del mercato ligure”: Fiaip Savona organizza un incontro dedicato all’approfondimento del mercato immobiliare

Savona. “Analisi e prospettive del mercato ligure”. E’ il tema che verrà affrontato mercoledì 11 marzo alle 11 all’Unione Industriali Savona.

A promuovere l’incontro è la Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Un nuovo appuntamento di Fiaip Monitora, dedicato all’analisi dei dati e all’approfondimento delle dinamiche del mercato immobiliare ligure.

“Sarà un momento di aggiornamento professionale e confronto tra operatori del settore, con presentazione di dati statistici, trend territoriali e scenari previsionali su compravendite e locazioni”, sottolinea la presidente provinciale Fiaip Laura Tiloca. L’evento è rivolto a professionisti, stakeholder, consumatori e rappresentanti del comparto immobiliare.