Altarese, Ponte dopo il 3-0 all’Oneglia: “Nel primo tempo potevamo sbloccarla, nella ripresa i ragazzi sono entrati con la determinazione giusta”

Altare. Vittoria netta per l’Altarese, che allo stadio “S. Fornaciari” supera l’Oneglia per 3-0 grazie alle reti di Briano e alla doppietta di Romano, tutte arrivate nella ripresa. Al termine della gara il tecnico Alessio Ponte analizza la prestazione della sua squadra.

“Molto bene direi. Primo tempo ben giocato: abbiamo battuto mi sembra sette-otto calci d’angolo e avuto tante punizioni laterali, purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla. Poi come va di solito nel calcio loro hanno preso una traversa su un colpo di testa e rischi ancora di andartela a complicare”.

La svolta è arrivata nella ripresa, quando l’Altarese ha trovato il vantaggio già nei primi minuti: “Nel secondo tempo invece i ragazzi sono scesi in campo con la determinazione giusta e abbiamo portato a casa i tre punti”.

Una vittoria importante anche per la classifica, considerando la vicinanza alla zona playout: “Oggi era una partita importantissima e avevamo anche parecchie assenze perché mancavano tanti giocatori importanti. Però hanno dimostrato tutti quelli che sono scesi in campo che sanno fare la loro parte alla grande e sono contento soprattutto per loro”.

Infine lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Bordighera: “Sulla carta sì, per la classifica, però il Bordighera ha dimostrato anche nelle ultime partite che in casa propria rende difficile veramente a tutte le squadre, ne sa qualcosa la Golfo. Bisognerà affrontarla con il massimo della determinazione perché sarà una partita di nuovo fondamentale”.