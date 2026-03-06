Senza patente alla guida di un’auto senza assicurazione, a bordo nascondeva cocaina: 31enne arrestato

Finale Ligure. Operazione antidroga della Polizia Locale Associata Finale Ligure/Loano, che ha portato all’arresto di un trentenne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e per lesioni.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 5 marzo 2026, quando gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana e personale del Comando di Finale Ligure hanno predisposto un servizio mirato di controllo del territorio per fermare il sospettato, ritenuto responsabile di effettuare cessioni di cocaina utilizzando un’autovettura con targhe alterate, presumibilmente per eludere i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe presenti sul territorio della Città.

Gli agenti hanno individuato il veicolo e deciso di intervenire in un punto preciso del territorio, così da limitare ogni possibile tentativo di fuga e garantire la sicurezza pubblica, evitando che durante l’intervento qualcuno potesse rimanere coinvolto o ferito. Durante il controllo è emerso che il conducente era privo di patente di guida, mentre l’auto risultava senza copertura assicurativa e con targhe contraffatte.

Determinante per l’esito dell’operazione è stato ancora una volta il fiuto di Lupo, pastore tedesco in servizio con il Nucleo Sicurezza Urbana. Il cane ha segnalato con decisione la presenza di sostanza stupefacente all’interno dell’auto. A quel punto gli operatori hanno proceduto a un controllo approfondito del veicolo, arrivando a smontare alcune parti interne dell’abitacolo fino a individuare un nascondiglio accuratamente realizzato, dove era stata occultata cocaina destinata allo spaccio, difficilmente individuabile a un normale controllo visivo.

Le attività investigative sono proseguite immediatamente e, grazie a ulteriori accertamenti info-investigativi, gli agenti sono riusciti a risalire alla reale abitazione dell’indagato, diversa da quella risultante dalla residenza anagrafica. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Informato dell’operazione, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Savona, Luca Traversa, ha disposto il giudizio direttissimo. Nella giornata del 6 marzo 2026, l’uomo ha patteggiato una pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione e multa di 1200 euro.

Nei giorni immediatmente precedenti la Polizia Locale di Finale ha fermato un giovane residente in Città trovato in possesso di trentacinque grammi di hashish, lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo segnalato alla Prefettura di Savona come consumatore, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge.